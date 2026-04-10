Pavia Innovation Week, focus su AI e scienza

Milano, 10 apr. (askanews) – Pavia capitale dell’innovazione per una settimana. La città ospita la prima edizione della Pavia Innovation Week, un festival diffuso che mette al centro scienza, tecnologia e cultura. Un programma con oltre quaranta appuntamenti e più di ottanta ospiti italiani e internazionali che anima università, teatri e piazze, trasformando il centro in uno spazio aperto di confronto e divulgazione.Tra i protagonisti anche due premi Nobel, insieme a scienziati, accademici e figure del mondo istituzionale.

Tra i tanti ospiti del direttore scientifico Massimo Sideri, la scienziata Fabiola Gianotti, il fisico Roberto Battiston e, in collegamento, l’ex astronauta della Nasa Jeffrey Hoffman , chiamati a discutere le grandi sfide del presente: dallo spazio all’intelligenza artificiale, fino al rapporto tra scienza e società.”Io penso che organizzazioni come questa, un festival dedicato all’innovazione, serva soprattutto ad avvicinare il grande pubblico ai problemi scientifici e tecnologici del momento, sempre con l’attenzione all’impatto sociale.

Ho visto che sono presenti tutte le discipline, tutti i settori, dalla sociologia fino alla robotica e all’intelligenza artificiale, quindi questo è molto importante anche per avere un quadro completo”, ha dichiarato Maria Chiara Carrozza, professoressa ordinaria di Ingegneria Biomedica e Biorobotica all’Università degli Studi di Milano Bicocca.Il dialogo tra ricerca e applicazioni concrete è al centro anche del contributo dell’Istituto Italiano di Tecnologia, con un focus su robotica e nuove tecnologie. “Pavia Innovation Week, siamo qua perché è un’occasione per fare dissemination, come si dice in gergo, quindi portare il messaggio della scienza al grande pubblico. Questo è necessario, sempre più necessario in un momento in cui a volte la scienza viene anche messa in dubbio. Stiamo facendo un lavoro per comunicare che cosa vuol dire fare scienza, come si fa scienza, essere accurati nella comunicazione. e quindi noi come Istituto Italiano in Tecnologia portiamo a vedere tecnologie, risultati, presentazioni dove si vede effettivamente quello che stiamo facendo e qual è l’impatto”, ha sottolineato Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano e Tecnologia.Il format alterna incontri, conversazioni multidisciplinari, spettacoli e laboratori, con l’obiettivo di rendere i temi della ricerca accessibili a un pubblico ampio, dai giovani alle famiglie. Accanto al programma principale, spazio anche agli eventi collaterali, come Extra, con appuntamenti dedicati all’ecosistema locale dell’innovazione ospitati allo Iuss (Istituto Universitario di Studi Superiori) fino al 14 aprile.Tante iniziative diffuse a conferma dell’ambizione di Pavia di diventare un punto di riferimento nel dibattito sull’innovazione.