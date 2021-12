Pavia, madre e figlia trovate morte in casa: disposta l’autopsia

Una madre di 90 anni e la figlia 60enne sono state trovate morte nella loro casa nella periferia di Pavia. Avevano problemi di salute

Una madre di 90 anni e la figlia 60enne sono state trovate morte nella loro casa nella periferia di Pavia. Avevano problemi di salute.

Pavia, madre e figlia trovate morte in casa

Una donna di 90 anni e la figlia 60enne, che vivevano da sole in un alloggio di edilizia popolare dell’Aler al rione Scala, nella periferia di Pavia, sono state trovate morte in casa.

Entrambe avevano problemi di salute, ma la Procura di Pavia ha disposto che venga effettuata l’autopsia per fare chiarezza sulle vere cause del decesso.

Pavia, madre e figlia trovate morte in casa: i Servizi Sociali

Le donne sono state viste l’ultima volta lo scorso 15 dicembre, quando una dipendente dei Servizi Sociali era passata da casa loro per consegnare la spesa e salutarle. Da quel momento in poi per tre volte gli assistenti sociali si sono recati davanti alla casa, ma per tre volte nessuno ha risposto al citofono.

Pavia, madre e figlia trovate morte in casa: l’autopsia

Dopo aver forzato la finestra ed essere entrati in casa, si sono trovati davanti ad una scena che mai avrebbero voluto vedere. Entrambe le donne erano infatti morte. “Le cause del decesso sono ancora da stabilire: è stata disposta un’autopsia. Ovviamente né l’assessore Anna Zucconi, né la dirigente di settore possono aggiungere qualcosa agli esiti dell’esame autoptico, ma dal punto di vista umano c’è grande cordoglio.” Questa la nota dei Servizi Sociali del Comune di Pavia.