Pavia: minacce e tentate estorsioni a un parroco, 41enne arrestato

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – Un quarantunenne italiano è stato arrestato ieri dal personale appartenente alla squadra mobile della Questura di Pavia mentre tentava un'estorsione ai danni di un anziano parroco di una chiesa del centro storico di Pavia.

L’arresto rappresenta l'esito di un’articolata attività di indagine iniziata negli ultimi mesi dello scorso anno, a seguito di una serie di querele presentate dal sacerdote, riguardanti episodi estorsivi. Gli agenti hanno avviato un ininterrotto monitoraggio che ha permesso di ricostruire i fatti. Le richieste di denaro erano avvenute in più occasioni; in una, in particolare, il 41enne era arrivato anche a danneggiare l’auto del sacerdote. In tutto, il parroco ha consegnato all’estortore circa 20.000 euro in contanti. In occasione dell’ultima richiesta estorsiva avvenuta ieri, però, si è fatto coraggio ed ha informato la polizia che è intervenuta, arrestando l'uomo.

Per il 41enne, che adesso sarà chiamato a rispondere oltre che dell'ultimo episodio di tentata estorsione, anche delle richieste pregresse, si sono aperte le porte del carcere di Torre del Gallo. E' tuttavia possibile, spiegano gli investigatori, che l'uomo sarà destinatario di ulteriori provvedimenti che la locale procura riterrà opportuno adottare in ragione dei fatti pregressi e della pericolosità della sua condotta.