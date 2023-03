Indagini ancora in corso e sospetti su altri casi a Pavia: preleva 49 volte da conti correnti non suoi, arrestata

A Pavia una donna preleva 49 volte da conti correnti non suoi e viene arrestata: una 43enne di Casorate era riuscita a prendere contante presentandosi come titolare. Il fermo è scattato il 22 marzo e le indagini al culmine della quali era stato operato spiegano che la donna, F.C., sarebbe riuscita a prelevare denaro da conti correnti o rapporti di credito intestati ad altre persone.

Preleva 49 volte da conti correnti non suoi

Ecco, lei lo avrebbe fatto impunemente per almeno 49 volte. Ma come faceva? La donna si spacciava per la titolare di quei conti e, ottenendo in qualche modo la fiducia del suo interlocutore, riusciva a farsi consegnare grandi somme. Secondo quanto riportato dai media l’arrestata si trova ai domiciliari, ma le indagini a suo carico vanno avanti perché c’è il fondato sospetto che possa aver agito in altra circostanze. C’è un comunicato della Procura e dei carabinieri che spiega come “pr rendere l’idea di quale sia stata l’assiduità tramite cui ha replicato questa condotta basti considerare che, soltanto presso questo Ufficio, pendono 49 procedimenti penali“.

“Straordinaria capacità di persuasione”

Alla 43enne viene anche contestato il possesso documenti di identificazione falsi. Il modus operandi è delineato ma non tratteggiato con certezza: la donna si presentava nelle filiali di banche o uffici postali qualificandosi come titolare di conti correnti o rapporti di credito, poi carpiva la fiducia degli operatori ed incassava il contante. La sua è stata definita dagli inquirenti una “straordinaria capacità di persuasione e dissimulazione”.