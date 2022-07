Pavia: Sertori, 'intesa Regione-Comune per opere infrastrutturali per rilancio territorio'

Milano, 4 lug.(Adnkronos) – La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che prevede l'Intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Pavia finalizzata alla realizzazione di opere infrastrutturali propedeutiche a un intervento di rigenerazione urbana del quadrante nord della città.

"Dopo questo atto -spiega Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali e Programmazione negoziata- procederemo con la successiva stipula dell'accordo di programma, che promuoverà l'attuazione di un complesso di interventi che garantiranno una nuova accessibilità, quali: il potenziamento dello svincolo della tangenziale Nord di via Olevano, nuova radiale di accesso alla città e ponte sul Naviglio, comprensivo delle opere di mitigazione ambientale (6.815.000 euro); la passerella ciclopedonale del Navigliaccio per la connessione della nuova fermata con il Polo sanitario e universitario (2.150.000 euro) e il sottopasso ferroviario di collegamento est-ovest tra il Polo sanitario/universitario e la porzione di città a est del tracciato (8.105.000 euro)".

"Si tratta -continua Sertori – di opere infrastrutturali di rilevanza strategica per le connessioni viabilistiche e ciclopedonali con gli assi viari esterni ed il centro storico della città. Attraverso questa operazione finanziata con gli strumenti di programmazione negoziata regionale valorizzeremo e rilanceremo un'ampia porzione di questo territorio".

Il protocollo d'intesa comporta un finanziamento da parte di Regione Lombardia per un importo massimo di 6 milioni di euro (e comunque non superiore al 50% dei costi effettivi per la realizzazione delle opere previste), a fronte di un quadro economico complessivo di 17 milioni di euro.

Si prevede la sottoscrizione del protocollo in capo all'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.