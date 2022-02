Pavia, un neonato è stato trascinato sui binari da un treno merci: è gravissimo

A Pavia un neonato è stato trascinato per oltre venti metri sui binari da un treno merci di passaggio. Le sue condizioni al momento sono molto gravi.

Un neonato è stato trascinato per circa venti metri da un treno merci. Secondo una prima ricostruzione, il treno avrebbe agganciato il passeggino nella stazione di Pavia. Il piccolo, che ha solo 16 giorni di vita, si trova in ospedale in gravissime condizioni. Il terribile incidente è avvenuto mercoledì 2 febbraio alle 12:45, al binario 2. I suoi genitori stavano aspettando un treno per tornare a casa, nell’Oltrepo pavese, quando improvvisamente il convoglio si è agganciato al passeggino e lo ha trascinato, facendo sbalzare il piccolo sui binari.

Il passeggino è stato agganciato sulla banchina

La prima ricostruzione dei fatti racconta che un treno merci in transito sui binari avrebbe agganciato il passeggino in cui si trovava il bambino, che si è subito ribaltato. Il piccolo, di soli 16 giorni, è stato sbalzato dal passeggino, cadendo sui binari, senza essere investito dal treno. Secondo quanto riportato il passeggino non era in condizioni di sicurezza, probabilmente si trovava troppo vicino alla zona gialla.

Un’appendice del treno merci lo ha agganciato, trascinandolo per venti metri e causando la caduta del neonato sui binari.

Il bambino è in terapia intensiva in gravi condizioni

L’intervento degli agenti della Polfer è stato immediato. Hanno assistito i genitori, sconvolti per il terribile incidente che era appena accaduto, e hanno chiamato i soccorsi. Il bambino è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Matteo di Pavia, dove è ricoverato nel reparto di Neonatologia.

La prognosi al momento è riservata, ma il piccolo si trova in terapia intensiva neonatale a causa dei gravi traumi riportati nell’incidente.