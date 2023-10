Un uomo di 64 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Ha ferito un uomo di 31 anni a martellate. Sullo sfondo una vicenda di droga e sesso.

Pavia, uomo ferito a martellate: arrestato 64enne per tentato omicidio

Un uomo di 64 anni è stato accusato di tentato omicidio e porto abusivo di armi, ricettazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 64enne di Voghera è stato arrestato nella serata di sabato 28 ottobre. Gli agenti erano intervenuti insieme ai soccorsi di Areu in un cascinale in via Staffora a Retorbido, dove era stato trovato ferito un 31enne di Casei Gerola, trasportato con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, ricoverato in gravi condizioni, colpito a martellate anche alla testa.

Pavia, uomo ferito a martellate: coinvolta anche una donna

Ricostruendo quanto accaduto, gli agenti avevano perquisito l’abitazione del sospettato, trovando una pistola rubata, munizioni, un machete e circa 13 grammi di hashish. I motivi dell’aggressione sono in fase di accertamento, ma sembra che sullo sfondo ci sia una storia di droga e di sesso. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una donna, che il 31enne stava probabilmente cercando di proteggere, affrontando il presunto spacciatore, con il sospetto che le cedesse droga in cambio di favori sessuali. La situazione tra i due è degenerata sfociando nell’aggressione a martellate che ha portato all’arresto del 64enne pregiudicato.