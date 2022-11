Pavia, uomo picchiato e abbandonato per strada muore in ospedale

Pavia, uomo picchiato e abbandonato per strada muore in ospedale

Pavia, uomo picchiato e abbandonato per strada muore in ospedale

L’aggressione era avvenuta a Pavia tre giorni fa: a farne le spese un uomo non ancora identificato, ma di cui si sa l’età, avebbe circa 50 anni, e che ha origini nordafricane.

Per lui sono stati tre giorni di sofferenza in ospedale, in lotta tra la vita e la morte, che si sono conclusi nel peggiore dei modi.

Omicidio Pavia, morto il 50enne picchiato e abbandonato per strada

L’uomo era stato aggredito in via Beldiporto a Mortara in Lomellina a Pavia all’alba di martedì 22 novembre e poi era stato abbandonato sul posto. Qualche minuto dopo un passante aveva notato il corpo seminudo dell’uomo riverso a terra e aveva chiamato i soccorsi.

I sanitari del 118 hanno, quindi, trasportato l’uomo al Policlinico San Matteo, dove l’uomo è rimasto ricoverato per tre giorni.

La non identificazione e il decesso

L’uomo, dopo tre giorni di lotta, non è riuscito a sopravvivere a causa di un brutto trauma cranico che gli è stato fatale. In tutto questo tempo la vittima non è stata identificata, con sè non aveva documenti e nessuno si è presentato in ospedale per cercarlo.

I carabinieri stanno lavorando per provare a trovare l’omicida.