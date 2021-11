Pavimenti esterni: tutti i fattori da considerare

Ecco tutti i fattori da tenere in considerazione per realizzare pavimenti esterni di elevata qualità: resistenza agli agenti atmosferici, al carico etc.

Devi costruire o rinnovare dei pavimenti esterni ma non sai da dove iniziare?

In questo articolo mostriamo tutti i fattori da tenere in considerazione per realizzare pavimenti esterni di elevata qualità: resistenza agli agenti atmosferici, al carico e allo scivolamento, materiale, design e facilità di manutenzione.

Una scelta importante

Dunque la scelta dei pavimenti esterni deve essere effettuata in base a vari fattori come:

: per una casa moderna è meglio scegliere un pavimento in gres porcellanato; per le abitazioni più tradizionali, invece, è possibile utilizzare un pavimento in pietra Manutenzione : puntare su un prodotto che non richiede un’eccessiva manutenzione è importante anche per evitare continue spese

: puntare su un prodotto che non richiede un’eccessiva manutenzione è importante anche per evitare continue spese Pulizia : è fondamentale optare per un pavimento che si possa pulire facilmente

: è fondamentale optare per un pavimento che si possa pulire facilmente Materiale: tra i vari prodotti proposti da Stone System possiamo citare la pietra lavata, il Chromostone e il Decotop Overlay, sistemi di altissima qualità e dai prezzi contenuti

La resistenza dei pavimenti esterni

Pioggia, neve, gelo e umidità possono rovinare i pavimenti esterni: per questo motivo è necessario valutare molteplici fattori in modo da scegliere il prodotto migliore ed evitare continue spese di rinnovo e manutenzione.

Vediamo nel dettaglio i fattori relativi ai vari tipi di resistenza

: è importante scegliere materiali come pietra e cemento che possono sostenere grandi pesi, soprattutto nel caso di realizzazione di parcheggi Resistenza allo scivolamento : selezionare un prodotto antiscivolo è una soluzione ottima soprattutto nei luoghi in cui si accumula la pioggia o nelle zone limitrofe alle piscine

: selezionare un prodotto antiscivolo è una soluzione ottima soprattutto nei luoghi in cui si accumula la pioggia o nelle zone limitrofe alle piscine Resistenza agli agenti atmosferici: questo fattore è determinante per chi vive in luoghi caratterizzati da copiose piogge e forti nevicate; in questo caso infatti è necessario scegliere un materiale idrorepellente, antiscivolo e antigelo

Scopri sistemi Stone System

Tra i migliori sistemi per la realizzazione di pavimenti esterni resistenti al tempo e all’usura ci sono il Decotop Overlay e il Chromostone.

Il Decotop Overlay : ideale per la creazione di pavimenti stampati a basso spessore, è usato per ricoprire, rifinire o ripristinare superfici esistenti come massetti, pavimenti in calcestruzzo, pavimenti con piastrelle o gres porcellanato. Questo sistema garantisce la realizzazione di pavimenti eleganti e raffinati.

: ideale per la creazione di pavimenti stampati a basso spessore, è usato per ricoprire, rifinire o ripristinare superfici esistenti come massetti, pavimenti in calcestruzzo, pavimenti con piastrelle o gres porcellanato. Questo sistema garantisce la realizzazione di pavimenti eleganti e raffinati. Il Chromostone: calcestruzzo architettonico con effetto sasso lavato; è un sistema di ottima qualità dai costi contenuti e ampiamente personalizzabile: è possibile infatti scegliere fra colori, disegni e finiture. L’utilizzo di ghiaie selezionate permette di realizzare effetti cromatici unici.

