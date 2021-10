Pavone: “A Milano una donna sindaco sarebbe un valore aggiunto”

Milano, 28 set. (askanews) – La 58enne manager Layla Pavone, candidata del Movimento Cinque Stelle a sindaca di Milano, spiega ad Askanews i motivi per cui i milanesi dovrebbero votarla, parla delle sindache pentastellate Raggi e Appendino, del primo intervento che farebbe in chiave di sostenibilità, il suo pensiero su Area C e Aria B, sulla legalizzazione della cannabis, su un ritorno al nucleare, di quale sarà il suo futuro se non sarà eletta, per chi farebbe l’endorsement in caso di ballottaggio tra Sala e Bernardo, e della sua proposta per convincere gli indecisi.