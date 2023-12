Pax mafiosa Ostia: processo Appello, pg chiede condanna a 8 anni per avvocatessa

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - La procura generale di Roma ha chiesto una condanna a 8 anni per l’avvocato Lucia Gargano, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta sulla ‘pax’ mafiosa a Ostia. Gargano nel giugno del 2021 era stata cond...

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – La procura generale di Roma ha chiesto una condanna a 8 anni per l’avvocato Lucia Gargano, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta sulla ‘pax’ mafiosa a Ostia. Gargano nel giugno del 2021 era stata condannata, dopo il processo con rito abbreviato, a 6 anni e 8 mesi.

Al centro dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, con i sostituti procuratori Giovanni Musarò e Mario Palazzi, che aveva portato all’arresto di Lucia Gargano, di Salvatore Casamonica, esponente di vertice del clan già detenuto al 41 bis condannato in Appello dopo il rito ordinario a 16 anni, e all’iscrizione nel registro degli indagati di un altro avvocato, assolto poi in primo e secondo grado, la ‘pax mafiosa’ messa a punto nel dicembre del 2017 in un ristorante di Grottaferrata, alle porte di Roma. Un ‘summit’ a cui parteciparono Salvatore Casamonica, Fabrizio Piscitelli, alias ‘Diabolik’, il capo ultrà ucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti, e l’avvocatessa Gargano con l’obiettivo, secondo l’accusa, di siglare la pax tra gli Spada, famiglia egemone di Ostia, e il gruppo criminale capeggiato da Marco Esposito, detto ‘Barboncino’. La prossima udienza per Gargano è fissata a marzo.