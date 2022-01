Paxlovid, approvata in Canada la pillola anti Covid di Pfizer. Lo ha annunciato l'agenzia federale Health Canada.

Paxlovid, approvata in Canada la pillola anti Covid di Pfizer. L’agenzia federale Health Canada lo ha annunciato oggi, 17 gennaio 2022, dichiarandola in commercio per uso emergenziale.

Paxlovid, pillola anti Covid approvata in Canada

“I trattamenti contro il Covid, così come le vaccinazioni e le misure di sicurezza pubblica sono essenziali per salvare vite, ridurre i casi e liberare gli ospedali”, ha dichiarato la dottoressa Theresa Tam, funzionaria della salute pubblica canadese.

Secondo quanto riportato da Global News, un portavoce Pfizer avrebbe dichiarato che l’azienda farmaceutica è pronta a spedire Paxlovir in Canada immediatamente. Al momento le scorte sono limitate ma gli ufficiali federali incaricati si stanno occupando delle consegne della pillola per il Covid e di gestirne la distribuzione.

Paxlovid: approvata in Canada

Il cardiologo ed epidemiologo Dottor Chrisopher Labos ha dichiarato che le pillole anti Covid potrebbero limitare la diffusione del virus, riducendone gli effetti, ma non risolveranno il problema a monte.

“Questi farmaci semplicemente trattano la malattia però non prevengono nuovi focolai, cosa che invece fanno i vaccini”, ha affermato Labos.

Prima dell’annuncio dell’approvazione di Paxlovid in Canada, la capitale Ottawa aveva già dato il nullaosta altri quattro trattamenti contro il Coronavirus, che però vanno somministrati per endovena e sono quindi più complessi da gestire.

Paxlovid approvata in Canada, come funziona la pillola

Gli adulti dai 18 anni in su positivi al Covid e con sintomi da leggeri a moderati, che sono a rischio di complicanze gravi, potranno assumere Paxlovid di Pfizer dietro ricetta medica.

Il farmaco, composto da due pillole, dovrà essere assunto nei primi cinque giorni dall’inizio dei sintomi e il paziente potrà quindi curarsi a casa.

La pillola di Pfizer contiene una molecola di sintesi che blocca la proteasi, componente del virus. Impedendo la maturazione delle sue proteine ne blocca il riassemblamento e la moltiplicazione, pur non impedendo al Covid di entrare nelle cellule. A cosa serve quindi Paxlovid? Serve a prevenire l’aggravarsi dei sintomi relativi alla malattia e scongiurare un’ospedalizzazione, inoltre negativizza più velocemente dal virus.