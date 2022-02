Paxlovid, l’opinione di Galli: “Arma in più contro il Covid ma inutile nei casi già gravi”

Galli commenta felice l'arrivo del Paxlovid, pillola anti covid, in Italia, ma ricorda che sia un farmaco inutile contro le forme gravi già in corso.

“È un’ottima cosa avere questo strumento, è un’arma in più contro il Covid”, è con queste parole che l’infettivologo Massimo Galli commenta a SkyTg24 l’arrivo del Paxlovid in Italia, la pillola antivirale per contrastare il covid. È lo stesso medico però a ricordare come questo farmaco risulti efficare “a prevenire l’evoluzione negativa del processo infettivo” il che significa “che non è più utile dopo un certo numero di giorni dalla comparsa del sintomo o dal riscontro dell’infezione”.

Per Galli il Paxlovid di Pfizer è dunque da intendersi come un farmaco preventivo da fornire in maniera tempestiva ai soggetti che per età o per patologie pregresse potrebbero andare incontro, in caso di positività, a forme gravi della malattia da covid.

L’antivirale, per Galli, andrebbe somministrato nei primi 7 giorni dell’infezione e andrebbe “prescritto con accuratezza perché ha una marea di interazioni con altri farmaci, cosa che va gestita anche se la durata della terapia è breve”.

Sulla situazione epidemiologico generale il professor Galli fonisce poi un punto di vista ottimista, dato dalla decrescita dei casi, ma comunque prudente visto che “questo virus ci ha abituato a farci fare esperienza di nuove varianti, ne abbiamo avute tre in un anno, ed è un problema”.