Paxlovid, quale sarà il costo della pillola anti Covid di Pfizer?

Nuovi passi in avanti nella lotta al coronavirus: l’Ema ha approvato Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer. Come stabilito dal commissario Figliuolo, ne arriveranno 40mila cicli nei prossimi giorni. Ma quale sarà il suo costo?

Paxlovid, quale sarà il suo costo?

Dalle prime informazioni finora rese note, Paxlovid prevede un ciclo di cinque giorni, 30 pillole e un costo di circa 700 euro. Si tratta del primo antivirale orale.

L’Agenzia europea del farmaco ha approvato la pillola anti-Covid, raccomandando l’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio per la pillola antivirale Paxlovid nel trattamento di adulti con infezione da Covid-19, che non necessitano di ossigeno supplementare e son maggiormente esposti al rischio di sviluppare la malattia in forma grave.

Paxlovid, i suoi benefici

L’approvazione della nuova pillola anti-Covid è arrivata in seguito a uno studio in cui il trattamento con Paxlovid ha ampiamente ridotto il numero di ricoveri o i decessi nei pazienti positivi al Covid con almeno una patologia pre-esistente (quindi più esposti a una forma grave della malattia).

Le persone arruolate nello studio hanno ricevuto Paxlovid o un placebo entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi Covid.

Nel mese successivo al trattamento, lo 0,8% dei pazienti trattati con Paxlovid è stato ricoverato in ospedale per più di 24 ore, rispetto al 6,3% di coloro che hanno ricevuto il placebo. Nel gruppo Paxlovid non si sono registrate vittime. 9, invece, nel gruppo placebo. La maggior parte dei pazienti sui quali è stato condotto lo studio era stato infettato variante Delta.

Tuttavia, l’Ema fa sapere che “sulla base di studi di laboratorio, si prevede che Paxlovid sia attivo anche contro Omicron e altre varianti”.

Paxlovid, gli effetti collaterali

Il farmaco potrebbe avere effetti collaterali lievi. Lo ha sottolineato la stessa agenzia Ue, spiegando che il profilo di sicurezza del farmaco è stato “favorevole e gli effetti collaterali sono stati generalmente lievi”.

Tuttavia, “è noto che ritonavir influenza l’azione di molti altri medicinali”. Per questo motivo, sono stati “inclusi consigli e avvertenze nelle informazioni sul prodotto di Paxlovid. L’azienda ha anche fornito uno strumento sul proprio sito web a cui è possibile accedere tramite un Qr code incluso nelle informazioni sul prodotto e sulla confezione esterna”. Inoltre, verrà inviata “una lettera alle organizzazioni degli operatori sanitari competenti per ricordare loro ulteriormente il problema” delle interazioni con altri farmaci. L’Ema conferma quindi che i benefici del medicinale sono maggiori dei suoi rischi.