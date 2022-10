Polizia e carabinieri hanno diffuso la descrizione dell'uomo: paziente scappa dall'ospedale e va al Quirinale: voleva incontrare Mattarella

Viene diffusa da Roma Today la curiosa notizia di un paziente che a Roma scappa dall’ospedale e va al Quirinale: voleva incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo almeno ha detto l’uomo a quanti si sono messi alla sua ricerca dopo la “fuga” da un nosocomio universitario della Capitale.

Paziente scappa per incontrare Mattarella

I media che hanno ripreso la notizia spiegano infatti che un 48enne si è dileguato ed è stato rintracciato sul colle con la torretta dove ha fornito la sua “motivazione”. Motivazione sacrosanta, per carità, sulla quale tuttavia il 48enne pare non abbia dato ulteriori spiegazioni, il che fa pensare ad una risposta a metà fra ironico ed iperbole. Tant’è, lui lo ha detto chiaramente: “Voglio incontrare Mattarella”. Ed è stato così dunque che si è giustificato quell’uomo di 48 anni che, in ospedale a Roma per una visita, si è dileguato.

La fuga e l’allarme dei familiari

Poco dopo il fuggitivo è stato rintracciato nei pressi del Quirinale. Secondo i media il 48enne si trovava al policlinico Tor Vergata per una visita medica, ma è sparito nel nulla. A quel punto i suoi familiari, non trovandolo, hanno dato l’allarme e sono scattate le ricerche. Polizia e carabinieri hanno diffuso la descrizione dell’uomo e una pattuglia del I gruppo Centro della polizia locale ha individuato il 48enne in zona Quirinale.

Fermato, si è giustificato dicendo che voleva incontrare il Presidente della Repubblica.