Pd: 100 giorni dì Agorà, iscritti al portale superano quota 13.600 (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Sono 23 poi le agorà in calendario da lunedì a venerdì prossimi. Mercoledì 15 alle 18 a Roma Enrico Letta parteciperà all’Agorà voluta dal presidente del Lazio Nicola Zingaretti sui valori e le idee per l’Italia del Futuro: 'Next generation Eu, what’s next?'.

Appuntamento dalle 18 al Monk (via G. Mirri 35) con gli interventi tra gli altri dello scrittore Paolo di Paolo, l’attore e attivista Pietro Turano, le attrici Veronica Pivetti e Francesca Reggiani.

Mentre a Milano alla stessa ora presso il circolo della Pallacorda appuntamento su agricoltura e aree urbane con l’ex ministro dell’agricoltura ed eurodeputato Paolo De Castro; Susanna Cenni, responsabile nazionale del dipartimento agricoltura del Pd; le vicesindache di Milano e della città metropolitana Anna Scavuzzo e Michela Palestra.

Altre Agorà sono previste a Como, Roma, Cremona, Cesena, Milano, Napoli, Merano, Palermo.

Sei le agorà che si svolgeranno esclusivamente online: il 14 dicembre ce ne saranno tre dedicate all’attuazione del Pnrr nella sanità e nella transizione ecologica che si potranno seguire su www.agorademocratiche.it: il 14 dalle 18 'Il Pnrr un'occasione da cogliere. Quali riforme per il Ssn?'; alle 18.30 'Il ruolo delle città nella transizione ecologica' con Paolo Mancuso, assessore all'Ambiente ed al Mare del comune di Napoli; Vincenzo Capasso, presidente di Let's do it Italy; dalle 20.45 'Dal medico di famiglia alle Case delle comunità, nuove prospettive per la medicina territoriale' si occuperà di confronti e proposte concrete per un nuovo modello di medicina territoriale con Antonella Forattini, consigliera regione Lombardia; Andrea Costa; consigliere regionale Emilia Romagna, il medico Riccardo Peasso.