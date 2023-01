Pd: a convention Bonaccini Milano presentato metodo ascolto base

Roma, 28 gen.

(Adnkronos) – "Alla convention milanese di Stefano Bonaccini è stato presentato uno dei metodi con cui il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico vuole alimentare il dibattito sui programmi e sugli orientamenti del partito da qui in avanti, vale a dire una raccolta di opinioni aperta a tutti, a cominciare dagli iscritti, sulla piattaforma www.stefanobonaccini.it e sui propri canali social". Si legge in una nota.

"Il primo dei quesiti posti alla base e all’elettorato Pd ha riguardato le ‘fratture’ del Paese.

Per il 54,9% la frattura più forte è quella del divario tra speranze e aspettative fra diverse generazioni; per il 48,7% è invece l’ascensore sociale che non funziona più e per il 44,1% il fatto che il lavoro non garantisca diritti e protezioni. Seguono le fratture Nord-sud e città-periferie e le diseguaglianze di genere. Altre raccolte di opinioni sono in corso: l’ultima, quella sul lavoro, è stata lanciata questa mattina anche dalla Pagina Facebook del candidato alla segreteria nazionale Bonaccini e continueranno anche nelle prossime settimane su tutti i temi presenti nella mozione".