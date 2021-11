Pd: Agorà 'Per una antimafia quotidiana', 5 proposte concrete per comunità democratica

Roma, 26 nov (Adnkronos) – Si terrà oggi dalle 18 alle 21 l’Agorà del Partito democratico ‘Per una antimafia quotidiana: partecipazione e comunità democratiche nella lotta alle mafie’, ideata e proposta da Paolo Lattanzio, membro della commissione Antimafia e responsabile del Comitato per le infiltrazioni mafiose in epoca Covid, anche a seguito di un ampio dibattito nel Circolo università, ricerca, formazione e cultura di terra di Bari.

Lo rende noto il Pd della Camera dei deputati.

Per Lattanzio, che da tempo si occupa di antimafia e che ha redatto la relazione sulle infiltrazioni mafiose durante la pandemia, “l’Agorà è uno strumento per tenere alta l’attenzione sulle attività di contrasto alle mafie e per passare dagli allarmi alle proposte”. Per questo sarà incentrata sul confronto e il coinvolgimento dei diversi attori sociali, dall'associazionismo, al Terzo Settore, al mondo dell'informazione.

Oltre a Lattanzio parteciperanno i deputati Pd Graziano Delrio, Paolo Siani, Antonio Viscomi, Michele Nitti, l’europarlamentare democratica Pina Picierno, Emma Barbaro, giornalista e vincitrice del Premio Livatino, Don Angelo Cassano, Libera Bari, Debora Ciliento, consigliera regionale Pd Puglia, Domenico De Santis, vice capo di gabinetto Regione Puglia, Leonardo Palmisano, presidente Radici Future Produzioni, Rosa Palone, assessora Comune di Buccinasco.