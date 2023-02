Pd, al Nazareno il passaggio Letta-Schlein: un melograno in dono

Roma, 27 feb. (askanews) – “Come passaggio di consegne voglio regalare alla nuova segretaria del Partito democratico un melograno, che è il simbolo di prosperità, di fortuna, simbolo ovviamente di salute, che il nostro partito con Elly Schlein segretario sicuramente avrà”: lo ha affermato Enrico Letta, segretario uscente del Pd, consegnando un oggetto con le sembianze del frutto rosso ad Elly Schlein, prossima segretaria del Pd dopo essere risultata vincente al voto delle primarie nei gazebo.

“Voglio ringraziare il segretario uscente Enrico Letta per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la collaborazione a livello personale. Naturalmente poi attendiamo l’assemblea che sarà presto convocata, credo che sarà il 12 marzo, sarà quello il momento in cui poi l’assemblea voterà la nuova segretaria del Partito democratico, grazie”, ha aggiunto Schlein.