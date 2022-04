Pd: al via nuova campagna tesseramento 'Questa è casa tua'

Roma, 7 apr (Adnkronos) – Parte da oggi, giovedì 7 aprile, la campagna 2022 per il tesseramento del Partito democratico. Lo rende noto il Pd. La grafica della campagna è composta dal simbolo del Pd sormontato da un tetto, accompagnato dallo slogan “Questa è casa tua”.

“Ci battiamo ogni giorno –recita il testo- per difendere i tuoi valori e le tue idee. Per far crescere l’Italia, lottare contro la povertà e le diseguaglianze, proteggere l’ambiente. Per le donne e per i giovani. Per dare più garanzie sul lavoro e uguali diritti e opportunità a tutte e a tutti. Per un’Italia più giusta, più forte, più inclusiva. Il Partito Democratico è casa tua. Rendila più aperta, accogliente, solida.

Iscriviti al PD”.

Ci si potrà iscrivere on line sul sito www.partitodemocratico.it, oppure presso le sedi del PD, compilando la richiesta di iscrizione e pagando con carta di credito. Nelle prossime settimane il Partito Democratico organizzerà in tutta Italia le giornate del tesseramento, che culmineranno in una tre giorni di mobilitazione nazionale. Il costo della tessera è di 15 euro più una quota variabile a livello regionale (minimo 5 euro).

Da quest’anno è possibile pagare il contributo per l’iscrizione solo con carta di credito, bonifico bancario o postale o altri strumenti digitali (PayPal, Satispay) per garantire la massima tracciabilità e trasparenza.