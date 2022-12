Pd: al via oggi consultazione pubblica e comitati

Roma, 6 dic.

(Adnkronos) – Entra nel vivo la fase Costituente del Congresso Pd. Parte infatti da oggi la consultazione pubblica rivolta a tutti i partecipanti (gli iscritti Pd e gli esterni che hanno aderito), sulla base di un documento (la 'Bussola') teso a facilitare la discussione. Si legge in una nota del Pd.

La consultazione potrà avvenire in diversi modi. "Collettivamente: partecipando ad assemblee aperte, organizzate spontaneamente o promosse dal Pd e dai soggetti che prendono parte al percorso costituente a partire dal documento Bussola.

Al termine di ciascuna assemblea i partecipanti potranno esprimersi votando una sintesi conclusiva (ovvero affidandola a chi coordina l’assemblea)". Oppure "individualmente, con la compilazione online del documento 'Bussola', che sarà inviato via mail a tutti gli aderenti al percorso costituente".

"Grazie alla Bussola -si spiega nella nota- sarà così possibile tenere in considerazione non solo gli esiti di dibattiti e discussioni collettive, ma anche le idee di tutti coloro che, singolarmente, vogliono dare il proprio contributo a questa fase costituente del nuovo Pd.

La Bussola sarà inviata via mail a tutti gli iscritti al percorso costituente e sarà pubblicata sul sito del Pd in mattinata. Sarà compilabile fino al 3 gennaio 2023 per poi permettere che la sintesi dei risultati sia trasmessa al Comitato Costituente in tempo utile. Il risultato di questa consultazione, infatti, contribuirà al lavoro del Comitato per la scrittura del 'Manifesto dei valori e dei princìpi' del nuovo Pd che verrà proposto all'assemblea costituente".

"La redazione della Bussola, tra i diversi contributi, ha visto anche quello della Friedrich Ebert Stiftung (FES) – fondazione tedesca vicina alla Spd che segue e arricchisce il dibattito socialdemocratico in diversi paesi europei – così da inserirsi anche nella più ampia riflessione in corso tra i grandi partiti socialdemocratici europei". Si spiega nella nota Pd.

"La raccolta dei dati derivanti dalla compilazione individuale della Bussola sarà gestita da Ipsos e saranno garantiti gli standard più elevati in termini di rispetto della privacy e di sicurezza informatica.

Oggi e domani, infine, si riuniranno i Sottocomitati del Comitato Costituente per approfondire il dibattito in vista dell’elaborazione delle proposte per l’approvazione da parte dell’Assemblea Costituente del 20-22 gennaio del Manifesto dei Valori e dei Principi".