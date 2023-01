Pd: Alec Ross a sostegno di Bonaccini

Roma, 29 gen.

(Adnkronos) – Alec Ross, per sei anni collaboratore di Barack Obama, di cui ha anche coordinato il comitato ‘Technology media policy’ durante la prima campagna presidenziale nel 2008, sostiene Stefano Bonaccini. Esperto di politiche tecnologiche e già Senior advisor for innovation per Hilary Clinton durante il suo mandato di Segretario di Stato, oggi Ross si divide fra gli Stati Uniti e Bologna, dove insegna alla Bologna Business School dell’Alma Mater.

“Ho visto quello che ha fatto in Emilia-Romagna e la sua leadership, lo ringrazio per ciò che ha fatto nella sua regione e per quello che farà per tutta l’Italia: in bocca al lupo presidente”, afferma Ross in un videomessaggio inviato alla due giorni di Milano a sostegno di Bonaccini segretario nazionale del Pd.