Pd: Alfieri, 'amareggiato da addii, va aperta riflessione'**

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Sono amareggiato. Con molto di loro abbiamo fatto insieme battaglie sin dalla fondazione del Partito democratico". Alessandro Alfieri, membro della segreteria ed esponente dell'area riformista dem, parla così all'Adnkronos degli addii di alcuni esponenti del Pd ligure che sono passati con Azione di Carlo Calenda.

"A mio avviso sbagliano. Le battaglie si debbono fare dentro il Pd. Questa è la casa che abbiamo contribuito a costruire. Dopodichè non si può far finta di niente. Si apra una riflessione per far sentire tutti a casa nel momento in cui stiamo rafforzando il nostro impegno per contrastare le scelte sbagliate della destra".