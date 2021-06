Pd: Alfieri, 'Base riformista leale con Letta, M5S? Non freniamo ma prudenza'** (2)

(Adnkronos) – Base riformista frena sull'alleanza con i 5 Stelle? Certe riflessioni sulla federazione di centrosinistra e anche alcune considerazioni sul vostro Manifesto, sembrano andare in quella direzione… "Noi non siamo contrari a lavorare fin d'ora per costruire le condizioni per un'alleanza alle politiche.

Il tema è diverso: non si può prima chiudere l'alleanza e poi parlare di contenuti. Facciamo il contrario. Lavoriamo sulle amministrative e poi diamo il tempo necessario a Conte per portare a termine l'evoluzione dei 5 Stelle. Anche perché mi pare che le resistenze siano più quelle loro nei nostri confronti, come dimostra il caso Calabria. Non forzerei troppo. I processi politici vanno metabolizzati. Da parte nostra non c'è contrarietà, ma solo la prudenza della politica".

Ha ragione chi, come Marcucci, sostiene che le battaglie identitarie dallo Ius Soli e alla tassa successione non allargano il bacino elettorale del Pd? "Se ci fossero solo quelle proposte sul tavolo, è evidente che sarebbe una proposta parziale. Ma invece vedo la volontà – rafforzata proprio dal contributo dell'ala riformista – di lavorare per una proposta complessiva. La storia ci insegna che il Paese avanza se porta avanti insieme diritti civili, sociali ed economici.

Noi vogliamo un Pd ambizioso che vada oltre il 20% ed è per questo che parliamo di vocazione maggioritaria".

Cosa vuol dire per Base riformista vocazione maggioritaria? "Vuol dire di evitare di farci trascinare solo sul terreno delle forme politico-organizzative ma stare sul piano dei contenuti. Questo è il nodo vero della contesa e cioè come dare rappresentanza in Italia a un ceto medio frastornato e impoverito dalla crisi del Covid. Non solo portarlo fuori dall'emergenza ma dargli anche una prospettiva per il futuro. Idee e proposte per far tornare alla normalità famiglie e imprese. Questo c'è nel Manifesto e questo è il nostro contributo a Letta. Noi al Pd vogliamo bene".