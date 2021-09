Pd: Alfieri, 'ma quale congresso? c'è chi gioca a creare tensioni inutili'**

Roma, 3 set. (Adnkronos) – Invocare il congresso? Noi concentrati sulle amministrative. Alessandro Alfieri di Base Riformista non nasconde l'irritazione – condivisa, spiega, tra i dirigenti dell'area Guerini-Lotti – sulle indiscrezioni di stampa che vorrebbero la componente dem n campo per un congresso anticipato che ridefinisca gli equilibri interni prima delle politiche del 2023.

"È perfino banale doverlo ripetere. Ogni cosa ha il suo tempo. E noi ora -dice Alfieri all'Adnkronos- siamo tutti concentrati a sostenere i candidati del Pd alle elezioni comunali e a fare il meglio possibile per sostenere il governo. C'è chi punta a creare inutili tensioni, ma noi non intendiamo prestarci a certi giochetti. Siamo tutti impegnati a far sì che il Pd faccia il miglior risultato possibile alle amministrative".