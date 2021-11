Pd: Alfieri, 'ritrovare ragioni impegno comune riformisti'/Rpt

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Ritrovare le ragioni di un impegno comune dei riformisti, investirci, coltivarlo con cura, per mettere in condizione il Partito democratico di affrontare le sfide difficili che abbiamo davanti. Dalla legge di bilancio all’attuazione del Pnrr, dalla gestione dell’emergenza Covid alla modifica di una pessima legge elettorale".

Lo ha detto Alessandro Alfieri, senatore del Pd e coordinatore nazionale di Base riformista, all’iniziativa di **'Comunità democratica'** promossa da Graziano Delrio.

"Nel 2019 Base riformista è nata per salvaguardare l’idea di un Pd plurale, evitando che la scissione di Renzi penalizzasse la nostra comunità, e all’inizio di quest’anno abbiamo contrastato politicamente la suggestione del “Conte o voto” contribuendo a far maturare nelle settimane successive il pieno sostegno del Pd al governo Draghi.

Ora serve uno sforzo in più.

"Dobbiamo metterci tutti in gioco: servono coraggio e generosità. Ci sono le condizioni per unire i riformisti in Parlamento e sul territorio, per condividere uno spazio politico che promuova iniziative e si coordini fin da subito sui passaggi politici più delicati. Noi ci siamo”, ha concluso Alfieri.