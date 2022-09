Pd: Alfieri, 'si vince e si perde insieme, ora Congresso di rigenerazione'

Roma, 26 set (Adnkronos) – "A dati ormai acquisiti dobbiamo prendere atto che la sconfitta del centrosinistra è netta" e "in questo scenario come Partito Democratico saremo chiamati ad un’opposizione netta, senza sconti e con l'obiettivo di mantenere l'Italia ancorata all’Europa e all'alleanza atlantica.

Dovremo esserne all’altezza". Lo scrive su Facebook Alessandro Alfieri, senatore uscente del Pd e portavoce di Base riformista.

"Sono convinto che Letta abbia fatto tutto il possibile, ereditando il PD solo un anno e mezzo fa dopo le improvvise dimissioni di Zingaretti. Al segretario nazionale va detto grazie come vanno ringraziati tutte le candidate e i candidati che ci hanno messo la faccia, spesso controvento -scrive tra l'altro Alfieri-. Ci sono sicuramente stati da parte nostra errori, sottovalutazioni, letture sbagliate e dovremo analizzarle bene.

Si vince e si perde insieme. Tutto il centrosinistra nel suo complesso non può ora sottrarsi ad una riflessione profonda".

"Ora come ha detto il Segretario si aprirà la fase congressuale. È chiaro che non potrà bastare un congresso ordinario, servirà un vero e proprio progetto di rigenerazione che coinvolga tutta la comunità democratica e che sappia coinvolgere le migliori energie della società per parlare a tutto il Paese. Serve ripensare la presenza sui territori e aprirsi con generosità a tutti coloro che vogliono un Italia che guarda al futuro e non al passato", dice l'esponente del Pd tra l'altro.