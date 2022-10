Pd: Ascani, 'Congresso e non talent show, il motto? Festina lente'

Roma, 6 ott (Adnkronos) – "Quando si rompe un tubo chiami l'idraulico. Noi siamo diventati l'idraulico del Paese, ne abbiamo fatto la nostra identità. Non è possibile. Abbiamo bisogno di elaborazione intellettuale". Lo ha detto Anna Ascani alla Direzione del Pd.

"Dobbiamo fare un Congresso per fondare una volta per tutte il Pd.

Certo che va lasciata la guida ad una nuova generazione, anche a chi è più giovane di me", ha spiegato la Ascani aggiungendo: "Come motto per il Congresso sceglierei 'festina lente', affettiamoci lentamente, senza dilaniarci in discussioni interminabili e facendo un pò di più che eleggere un leader. Il Congresso non è un talent, non dobbiamo eleggere il più fotogenico o quello che parla meglio ma chi tiene insieme una comunità in modo determinato".