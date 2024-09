Pd: Ascani, 'prossimità favorisce mobilitazione e entusiasmo'

Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Il Partito democratico è tornato a essere un partito di prossimità, tra le persone e per le persone. Non possiamo negare alcuni errori del passato che hanno appannato il suo tratto costitutivo: la capacità di appassionare cittadine e citta...

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Il Partito democratico è tornato a essere un partito di prossimità, tra le persone e per le persone. Non possiamo negare alcuni errori del passato che hanno appannato il suo tratto costitutivo: la capacità di appassionare cittadine e cittadini, mobilitarli attorno a un progetto condiviso di libertà e giustizia sociale". Così Anna Ascani, deputata dem e Vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo ieri sera alla Festa dell’Unità di Terni.

"È come se il partito si fosse percepito come il grande idraulico del Paese, pronto a intervenire quando si rompe un tubo, per tamponare le criticità con responsabilità e competenza. Ma questo lo ha allontanato dalla gente. Adesso le cose sono cambiate. Sia per la capacità di Schlein di riaccendere l’entusiasmo della base e di raccogliere energie per una battaglia da combattere. Sia perché questa destra al governo ci rende tutti militanti: stiamo vedendo uno dei pezzi della storia più buia del nostro Paese tornare giorno dopo giorno, con la censura nei confronti della stampa, finanziamenti occulti o meno ad associazioni neofasciste, un sistema di cognati e parenti all’interno delle istituzioni e scelte economiche che penalizzano i più indifesi. A tutto questo il Pd sta rispondendo tornando a essere se stesso, rappresentando i bisogni delle persone e traducendoli in proposte, dalla sanità al salario minimo, e costruendo con determinazione e generosità un’alternativa alla destra”.