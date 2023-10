Pd: Ascani, 'sfida con destra su idea di società'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Per costruire un’alternativa radicale alla destra di Meloni, va tirata una riga: cosa sta facendo davvero la maggioranza? Io vedo un filo conduttore nel tentativo di destrutturare i legami sociali, che sono sopravvissuti anche agli shock economici e alle crisi”. Così la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, intervenendo alla festa di Dems, l'area politica del Pd che fa riferimento ad Andrea Orlando, in corso a Rimini.

“La bussola della destra meloniana non ha niente a che vedere con il thatcherismo, ma ne riprende l’idea secondo cui non esiste la società ma i singoli individui”, ha dichiarato la deputata PD proseguendo: “Questa è una destra che punta a stracciare i legami sociali. Lo vediamo nelle scuole, che il Ministro Valditara concepisce come delle caserme, dove chi sbaglia viene allontanato. Lo vediamo anche nel tentativo di destrutturare la sanità, che sembra non riguardare più lo Stato ma dipendere unicamente dal conto in banca del singolo cittadino”.

“Noi crediamo che i grandi problemi su cui si misura oggi la società non si possano affrontare senza una comunità unita, solidale senza cioè ricucire forti legami sociali. Non vogliamo mettere in competizione gli individui, ma costruire rapporti sociali in cui ognuno possa esprimere il talento irripetibile di cui è portatore.”