Pd: Benifei, 'bene Lepore, terreno comune di cui fare tesoro'

(Adnkronos) – "La fase costituente che precede le primarie deve spingerci ad affrontare finalmente i nodi irrisolti e a chiarire l’identità del Pd. Per questo è prezioso il contributo che ha dato oggi il sindaco di Bologna Matteo Lepore con un intervento su Repubblica denso di riflessioni condivisibili. Lepore riporta un’amara verità: 'Il Pd ha progressivamente depauperato il proprio patrimonio di fiducia, relazioni e consenso con il vasto mondo del lavoro'". Così Brando Benifei su Fb.

"La pandemia, la guerra in Ucraina e la crisi energetica acuiscono le peggiori conseguenze di una globalizzazione non governata, mettendo a rischio intere filiere produttive. Sono temi che la destra ignora e sui quali un partito 'del lavoro' deve avere una posizione forte e progressista".

"In questi anni, come parlamentare europeo, mi sono occupato del contrasto alle delocalizzazioni selvagge, della direttiva sul salario minimo, del regolamento sull’intelligenza artificiale affinché sia strumento di crescita inclusiva e non di controllo sociale, e vedo nelle parole di Lepore un terreno comune sul quale un nuovo Partito Democratico potrebbe ricostruire legami strutturali con la nostra base sociale: facciamone tesoro".