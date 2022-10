Pd: Benifei, 'domani 'Coraggio Pd' per vera fase costituente'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Noi dobbiamo proporre un’alternativa forte e credibile a questa destra con una grande fase costituente del Partito Democratico che chiarisca il nostro posizionamento politico e rinnovi le nostre prime file. Noi non siamo liberali o grillini, siamo il partito italiano del socialismo europeo".

Così Brando Benifei intervenendo alla direzione del Partito Democratico.

“Per questo prendiamo sul serio la fase costituente e lanciamo tutti una grande chiamata a partecipare, insieme a tante e tanti domani ci troveremo alle 14 a Roma all’Auditorium Antonianum insieme a centinaia di persone da tutta Italia per presentare un primo insieme di proposte sul posizionamento politico su lavoro, diritti e democrazia e sul rinnovamento del gruppo dirigente del partito, perché ci crediamo: non ci servono comitati di saggi o dinamiche burocratiche chiuse, ma un vero processo politico perché il Pd non può essere più quello del 2007 e neppure quello del 2013, c’è da cambiare profondamente e chiarire chi vogliamo essere e chi vogliamo rappresentare, con la credibilità di un nuovo gruppo dirigente".