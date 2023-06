Pd: Berruto guida Dipartimento Sport, 'tema centrale, già pronte 13 Pdl'

Roma, 21 giu (Adnkronos) – "Parte un lavoro che vuole dimostrare il fatto che per il Pd lo sport è centrale". Lo ha detto Mauro Berruto presentando al Nazareno, con la segretaria Elly Schlein, il Dipartimento Sport del partito. "Abbiamo già depositato 13 Pdl a tema sport. Nessun partito è strutturato con questa architettura", ha sottolineato il deputato del Pd.

Il Dipartimento Sport è diviso per aree tematiche con i rispettivi responsabili: Diritti sportivi (Laura Coccia, già atleta paralimpica e deputata); Sport, professionismo e lavoro (Fabio Appetiti, ex calciatore, dirigente Assocalciatori e consigliere Figc, responsabile sport del Pd Lazio); Sport e parità di genere (Francesca Vitali, psicologa dello sport); Sport e sud (Orazio Arancio, ex azzurro di rugby, consigliere Coni); Sport, città e grandi eventi (Roberta Li Calzi, ex calciatrice e assessora allo sport a Bologna); Sport, cultura del movimento e terzo settore (Vincenzo Manco, dirigente Forum Terzo Settore e membro segreteria Pd Bologna).

Sport, scuola e università (Elena Pantaleo, campionessa mondiale ed europea in carica di kickboxing, consigliera Coni); Sport ed enti locali (Daniele Volpatto, assessore allo sport a Settimo Torinese); Sport e cultura (Miriam Baldassarri, presidente AssoDanza); Sport, salute e benessere (Nicola Armentano, medico dello sport, capogruppo Pd in consiglio comunale a Firenze); Sport, educazione e legalità (Lucilla Andreucci, maratoneta azzurra, nella presidenza di 'Libera'); Sport e ambiente (Alex Bellini, esploratore e divulgatore ambientale).