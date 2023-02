Pd: Bersani, 'complimenti Schlein, ora un vero processo costituente'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Complimenti Elly Schlein e buon lavoro! La sua vittoria è avvenuta con un inedito ribaltamento del voto degli iscritti, prova evidente che da tempo il Pd non sapeva guardare fuori da sé, nemmeno per vedere chi gli stava alla porta di casa. Oggi ci sono...

(Adnkronos) – "Complimenti Elly Schlein e buon lavoro! La sua vittoria è avvenuta con un inedito ribaltamento del voto degli iscritti, prova evidente che da tempo il Pd non sapeva guardare fuori da sé, nemmeno per vedere chi gli stava alla porta di casa. Oggi ci sono le condizioni per un vero processo costituente. Da queste primarie arriva anche un messaggio per tutte le forze progressiste, nella fase di questa destra al governo.

Basta con le logiche identitarie e tolemaiche; occorre mostrare la generosità di una apertura vera che raccolga le energie politiche e sociali per l’alternativa. Chi sceglierà ancora l’orgoglio di partito, l’autosufficienza e il politicismo, chi penserà ancora di ballare da solo si metterà rapidamente fuori dal senso comune di metà del paese". Lo ha dichiarato Pier Luigi Bersani.