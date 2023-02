Pd: Bersani, 'intorno a Elly movida che riaccende speranza', il grazie di Schlein

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Grazie di cuore a Pierluigi Bersani per queste parole generose". Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, risponde così su Facebook a Pierluigi Bersani, dopo un incontro con lui qualche giorno fa in Lombardia e l'endorsement dell'ex lea...

(Adnkronos) – “Grazie di cuore a Pierluigi Bersani per queste parole generose". Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, risponde così su Facebook a Pierluigi Bersani, dopo un incontro con lui qualche giorno fa in Lombardia e l'endorsement dell'ex leader De, secondo il quale "Elly può interpretare meglio di chiunque questa esigenza di apertura e dobbiamo dare una mano perché questo possa avvenire e trovare insieme il modo di presentarci con un volto e una politica nuova".

"Vedo tanta movida intorno a lei ed è bellissimo questo risveglio di una fiamma di speranza che si riaccende. Mettiamocela tutta: apertura e volontà di fare i conti anche con quello che si è sbagliato. Da fuori si deve vedere che ci strappiamo un po’ la giacca, perché se no non si va da nessuna parte, se no si dà l’idea di una continuità senza riflessione".