Pd: Bettini, 'novità Schlein sta facendo bene a tutta l'opposizione'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "La novità di Elly Schlein alla guida del Pd sta facendo bene all’insieme dell’opposizione. Ha permesso di entrare con più decisione nel cuore della crisi italiana, di unificare (buono l’accordo sul salario minimo) l’azione dello schieramento democratico". Lo dice Goffredo Bettini a 'l'Espresso'.

"Ma ho l’impressione che per invertire un senso comune ormai depositato da anni nel nostro Paese, non basti né un buon programma e neppure una possibile alleanza per un’alternativa di governo. Indispensabili, ma non sufficienti -prosegue il dirigente del Pd-. Occorrerebbe arrivare più nel profondo nell’animo inquieto della maggioranza dei cittadini (che votano sempre di meno) totalmente e inevitabilmente immersi nella modernità ma in sofferenza".

"Per parlare a questa dimensione decisiva ma più sfuggente, occorre che la sinistra esca dai binari di un inseguimento costante e subalterno ad ogni forma di innovazione. Occorrono, piuttosto, un’iniezione di cultura, una politica che pensi prima di agire, un lavoro che dischiuda le coscienze in modo molecolare e dal basso. Occorre l’incontro, in una sorta di nuova teologia politica, tra il cristianesimo di Francesco e un nuovo socialismo integralmente umano", dice tra l'altro Bettini.