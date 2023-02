Pd: Bettini, 'nuovo gruppo dirigente? Ci sarà ma serve politica nuova'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il gruppo dirigente del Pd sarà cambiato in ogni caso. Non c'è dubbio che chi vincerà si porterà con sé un nuovo gruppo dirigente. Questo non significa definire un peso alcuni dirigenti storici come Orlando, Franceschini, Zing...

(Adnkronos) – "Il gruppo dirigente del Pd sarà cambiato in ogni caso. Non c'è dubbio che chi vincerà si porterà con sé un nuovo gruppo dirigente. Questo non significa definire un peso alcuni dirigenti storici come Orlando, Franceschini, Zingaretti e il sottoscritto. A me non importa perché ho le spalle larghe e non cerco alcun ruolo o funzione future. Ci sarà una nuova classe dirigente che avanzerà e questo è sacrosanto". Così Goffredo Bettini a Omnibus su La7.

"Ma il Pd ha bisogno di una nuova politica, di un nuovo profilo che sia accattivante soprattutto per le persone che non ci votano più. A Sanremo c'è stata una polemica su Ultimo, la sala stampa ha applaudito il suo quarto posto, contenta che non avesse vinto. Perché questa ostilità? Perché si accetta e si difende anche nell'arte o nella cultura o la politica corretta o quella politica scorretta rispetto a quella corretta.

Ma sempre tutto racchiuso nel circuito delle élite. Ultimo è un giovane straordinario artista del tutto estraneo a questa dialettica. Rappresenta in modo diretto, poetico, libero e persino ingenuo, la rabbia di quel popolo di giovani che proprio non si sente rappresentato dalle élite, e neanche dai suoi conflitti interni. Questo è un punto su cui riflettere".