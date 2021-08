Pd: Bettini, 'per competere con destra necessaria alleanza con Conte'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Il rapporto politico vincolante e stretto tra il Pd i 5 Stelle era indispensabile per rendere più salda ed efficace l’azione comune del governo Conte II. Lo rivendico pienamente. E l’ho perseguito fino all’ultimo nell’interesse nazionale.

Ora lo scenario è totalmente cambiato. In prospettiva continuo a non vedere altra possibilità che l’alleanza tra il Pd e Conte, per competere con la destra. Ma è giusto che ognuno nel frattempo definisca meglio il proprio profilo e valuti i tempi del processo unitario a partire dai territori". Lo dice Goffredo Bettini, esponente del Pd, in un'intervista al 'Corriere della Sera'

"La prova vera per Letta -aggiunge- saranno le prossime elezioni politiche.

Per quanto mi riguarda, con la mia autonomia e le mie idee, fino a quella data lo sosterrò e aiuterò senza alcuna riserva. Il risultato delle Amministrative rafforzerà il segretario".