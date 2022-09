Pd: Bettini, 'precipitosi nell'escludere ricucitura con il M5s, ora ricucire campo largo'

Roma, 27 set (Adnkronos) – Con Conte "siamo stati precipitosi nell’escludere ogni possibile ricucitura. Anche per una ragione 'pratica': senza il M5s, come si è visto ora, non resta alcuna altra prospettiva politica. Se non l'isolamento, che è stato determinante in senso negativo nella battaglia dei collegi uninominali".

Lo dice Goffredo Bettini in una intervista al 'Fatto quotidiano'.

"Il Pd è principalmente il partito dei ceti medi urbani, civili e progressisti. Conte è più penetrante nel popolo, tra i diseredati. Il rapporto unitario è arricchente per entrambi. Ora occorre ricucire il campo largo per evitare che la destra debordi, per difendere la Costituzione, per non snaturare la Repubblica. E per ricostruire, con umiltà, le condizioni di una nostra rivincita", aggiunge il dirigente nazionale del Pd.