Pd: Boccia, 'con Schlein stiamo finalmente unendo sinistra'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "L'immagine che abbiamo visto a Roma all'assemblea del 12 marzo con Bonaccini che sostiene Schlein sia la garanzia migliore dentro e fuori il Pd. Le uscite che la segretaria ha fatto rappresentando tutta la comunità del Pd: a Firenze parlando di scuola, l'impegno sul lavoro davanti alla Cgil e al question time con Meloni, le uscite pubbliche sui diritti a Milano e la messa in mora del governo dentro le istituzioni e penso alla vicenda drammatica di Cutro". Su tutto questo "noi stiamo unendo finalmente la sinistra" per "costruire l'alternativa alla destra. Con chi? Non sta a noi fare la lista dei buoni e dei cattivi". Così Francesco Boccia a Radio Immagina.