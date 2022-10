Pd: Boccia, 'Congresso breve? Il segretario non si sceglie in provetta, discutere fa bene'

Roma, 27 ott (Adnkronos) – Congresso in tempi brevi? "Lo deciderà la Direzione. Noi, sul percorso, abbiamo detto che entro la fine dell'inverno avremo un segretario e una segretaria". Lo ha detto Francesco Boccia, a radio Immagina, a proposito della segreteria del Pd di oggi.

"Noi non siamo un partito di proprietà di qualcuno, il Pd è una associazione politica tra persone. Consentiamo di discutere sul perchè abbiamo perso le elezioni, su come vogliamo fare, con chi lo vogliamo fare. Se ne discutiamo nei prossimi mesi, in parallelo con l'attività parlamentare, si fa il bene della politica. Scegliere un segretario in provetta non fa bene al Pd e alla politica", ha spiegato il responsabile Enti locali del partito.