Pd: Boccia, 'dalla pandemia si esce da sinistra, ripartire da qui per vincere elezioni'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Grazie alla vaccinazione di massa, ai comportamenti responsabili e rigorosi della maggior parte degli italiani e al lavoro instancabile degli operatori sanitari oggi, dopo due anni, la fine della pandemia sembra più vicina. Il compito dello Stato non può dirsi, però, esaurito; è proprio adesso che i cittadini hanno bisogno di sentire lo Stato più vicino, uno Stato capace di garantire l’uguaglianza indicata da Letta nella sua relazione in Direzione nazionale come uno dei punti cardinali dell’Italia di domani.

Proprio i diritti universali messi a dura prova dall’emergenza sanitaria come salute e scuola sono i capisaldi dell’impegno del Pd. Dalla pandemia si esce da sinistra, con una maggiore giustizia sociale, con una stagione di diritti e maggiore equità". Lo afferma Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd.

"Ridurre le diseguaglianze -aggiunge- è l’obiettivo principale del Pnrr che con grande forza nel luglio 2020 i progressisti vollero e ottennero in Europa nonostante la contrarietà delle destre; da lì ripartiamo per vincere le prossime elezioni”.