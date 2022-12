Pd: Boccia, 'Schlein è il futuro, alternativa alla Meloni'

Roma, 28 dic (Adnkronos) - "Elly Schlein rappresenta il futuro con un'idea di Partito democratico moderno; è una donna che ha portato avanti battaglie importanti in questi anni, anche fuori dal Pd, ma sempre in alleanza con il Pd, aiutandolo, quando serviva l’impegno collettiv...

Roma, 28 dic (Adnkronos) – "Elly Schlein rappresenta il futuro con un'idea di Partito democratico moderno; è una donna che ha portato avanti battaglie importanti in questi anni, anche fuori dal Pd, ma sempre in alleanza con il Pd, aiutandolo, quando serviva l’impegno collettivo a sconfiggere la destra, così come avvenne alle regionali del 2020".

Lo ha detto Francesco Bocci a Omnibus, su La7.

"È sempre stata ancorata alle battaglie del centrosinistra unito, ma spostando in alto l’asticella degli obiettivi, chiedendo radicalità su lavoro, ambiente e povertà con battaglie e mobilitazioni -ha aggiunto il senatore del Pd-. Elly rappresenta più di chiunque altro l’idea di una moderna sinistra occidentale. Con lei ci sarà una nuova osmosi tra militanti ed elettori che sanno di trovare un partito aperto e contendibile".

"Nascono ogni giorno comitati spontanei e reti di militanti, amministratori e simpatizzanti che vedono in lei la speranza della sinistra alternativa alla destra guidata da Giorgia Meloni. Alle tante energie nuove che sono dentro la grande comunità dem chiediamo, con la candidatura Schlein, di assumere la guida di questo processo politico decisivo nel Paese", ha spiegato ancora il responsabile Enti locali del Pd.

(Adnkronos) – "Sono sicuro che il Pd che uscirà da questo congresso sarà ancora più forte, unito, coeso, rispettoso di tutte le sensibilità interne; le ipotesi di scissioni vanno respinte e chi ne parla è irresponsabile.

Il nostro compito oggi è costruire un partito dalle fondamenta valoriali solide, aperto, moderno e in grado di contrastare e battere la destra al governo", ha aggiunto Boccia, che coordina la mozione Schlein al Congresso.