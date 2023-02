Pd: Boccia, 'se vince Schlein cambia la storia e si unisce sinistra'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Quella di domenica sarà una festa di partecipazione democratica ma siamo di fronte a un bivio storico per il partito e per la sinistra italiana. Se vince Elly Schlein cambia la storia e si unisce, per la prima volta dalla nascita del Pd grazie all’Uliv...

(Adnkronos) – “Quella di domenica sarà una festa di partecipazione democratica ma siamo di fronte a un bivio storico per il partito e per la sinistra italiana. Se vince Elly Schlein cambia la storia e si unisce, per la prima volta dalla nascita del Pd grazie all’Ulivo, la sinistra italiana". Così Francesco Boccia, senatore PD e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso, in diretta a Omnibus, su La7.

"E oggi con Giorgia Meloni, leader chiaramente di destra, a Palazzo Chigi è sempre più forte la necessità di una leadership di sinistra, nuova, moderna e in grado di guidare e interpretare la società di oggi che chiede giustizia sociale, ambientale e una nuova stagione di diritti.

Quella di Elly è l’alternativa forte che cambia la politica in Italia, rigenera il Pd e apre una fase nuova anche nel centrosinistra. Da Segretaria del Partito democratico sarà in grado di unire il fronte ampio a tutte le forze sociali e civiche che non si rassegnano a questa stagione di destra”.