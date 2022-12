Pd: Boccia, 'si liberi da draghismo e ansia elitaria'

Roma, 17 dic.

(Adnkronos) – "Il nuovo Pd che verrà fuori dal congresso dovrà liberarsi di quel draghismo, che forse non apparteneva neanche a Draghi, e che ci ha fatto schiantare alle ultime elezioni. L’ennesima malattia elitaria che solo i centristi potevano inventarsi e che ha purtroppo contaminato una parte consistente del gruppo dirigente del partito e ha condizionato le alleanze. Su questi temi il congresso dovrà far inevitabilmente luce". Così Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, oggi in piazza Santi Apostoli per la manifestazione Pd contro la manovra del governo.