Pd, Boldrini: sì a voto online, non bisogna aver paura del futuro

Roma, 11 gen. (askanews) – Per Laura Boldrini l’ipotesi del voto online per la primarie PD è “un modo di allargare la partecipazione”, lo ha detto al Nazareno uscendo dalla commemorazione per David Sassoli nel primo anniversario della morte del presidente del Parlamento europeo.

“Stiamo cercando una quadra; secondo me è un modo per allargare la partecipazione. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione; non c’è da avere paura del futuro, non c’è da avere paura di quello che ci si prospetta.

Già sono state fatte consultazioni online, mi auguro che si possa andare in questa direzione”.

Quanto alla difficoltà di cambiare le regole in corso, Boldrini aggiunge “allora questo dovrebbe valere sempre. Già abbiamo cambiato le regole, e poi si cambiano per aumentare la partecipazione, non per danneggiare qualcuno. Io penso che ci debba essere serenità da questo punto di vista, e vivere la nostra contemporaneità usando gli strumenti che vengono usati ogni giorno”.

La direzione del PD è stata rinviata alle 19 ma per Boldrini “è perché abbiamo la fiducia e i lavori parlamentari, è una sovrapposizione che non potevamo immaginare prima visti i tempi della fiducia”.