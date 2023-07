Pd: Bonaccini, 'agli alleati dico, senza di noi non andreste da nessuna parte'

Roma, 22 lug (Adnkronos) - "Agli amici del 5 stelle e del Terzo polo, come a quelli dei Verdi e di Sinistra italiana, dico che è vero che non possiamo imporre una strategia e una alleanza senza idee perchè siamo i più grandi, ma sappiano loro che in questo Paese, in una reg...

Roma, 22 lug (Adnkronos) – "Agli amici del 5 stelle e del Terzo polo, come a quelli dei Verdi e di Sinistra italiana, dico che è vero che non possiamo imporre una strategia e una alleanza senza idee perchè siamo i più grandi, ma sappiano loro che in questo Paese, in una regione, in un comune, se vogliamo provare a battere la destra senza Pd, cari amici, non andreste da nessuna parte". Lo ha detto Stefano Bonaccini alla convention di Energia popolare.