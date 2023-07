Pd: Bonaccini apre kermesse Cesena, 'no contrapposizioni ma Pd è tale se plurale'**

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Grazie per l'accoglienza e a tutti i romagnoli per come stanno reagendo alla drammatica alluvione. Noi avevamo stimato circa 250 persone, siete almeno il doppio ed è un conforto perchè vuol dire che" è stata giusta "l'idea ch...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Grazie per l'accoglienza e a tutti i romagnoli per come stanno reagendo alla drammatica alluvione. Noi avevamo stimato circa 250 persone, siete almeno il doppio ed è un conforto perchè vuol dire che" è stata giusta "l'idea che abbiamo avuto di portare le idee di Energia Popolare, che hanno saputo convogliare tra iscritti e elettori, in un cammino che riprendesse non per alterità o in contrapposizione a qualcuno o qualcuna ma perchè un grande partito per essere tale deve essere plurale". Così Stefano Bonaccini ha aperto con un breve saluto l'iniziativa a Cesena di Energia Popolare.

Prima di dare la parola al sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, Bonaccini ha rimarcato come l'obiettivo di Energia Popolare sia quello di "far vivere le idee riformiste dentro il Pd con l'ambizione di costruire un centrosinistra che sia l'alternativa di governo" alla destra alle prossime politiche.