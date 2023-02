Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Il 26 speriamo venga tanta gente, tutta quella che verrà ci basterà. L'asticella non esiste altrimenti rischiamo un dibattito quantitativo. Questa domanda non la si potrebbe fare a nessun altro partito italiano, decidono in 5 in una stanza. Io sono...

Roma, 15 feb (Adnkronos) – "Il 26 speriamo venga tanta gente, tutta quella che verrà ci basterà.

L'asticella non esiste altrimenti rischiamo un dibattito quantitativo. Questa domanda non la si potrebbe fare a nessun altro partito italiano, decidono in 5 in una stanza. Io sono convinto che verrà tanta gente, non mi metto a fare Otelma, a prescindere se voterà per me o per Elly". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Coffee break, su L7, a proposito delle primarie.