Pd: Bonaccini, 'asticella primarie? Non lo so, ci faremo bastare chi viene...'**

(Adnkronos) – "Mi chiedono: quale è l'asticella per dire che le primarie saranno un successo o un insuccesso? Non lo so, ci faremo bastare chi viene… Non c'è un vento che spinge il Pd in questo momento". Così Stefano Bonaccini a Bologna alla presentazione del libro di Lucia Annunziata, 'L'inquilino', con Piero Ignazi.

"Io ho sempre partecipato a primarie sia per diventare segretario regionale che per diventare candidato alla presidenza della regione Emilia Romagna e lo faccio ora per la segreteria perché io ritengo che le primarie siano una festa della democrazia, le difendo perché non saranno uno strumento perfetto ma non vedo altra strada per la partecipazione" mentre "c'è anche nel mio partito chi dice 'basta primarie' pensando che pochi debbano decidere per tutti".